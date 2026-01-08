Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda öldü
Sürmene Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın’ı Rize’de bıçakla öldüren şüpheli, Artvin’de kan izleri takip edilerek yakalandı.
Sürmene Belediyesi'nin bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, V.Y. birlikte içerisinde bulunduğu araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı.
Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde ağır yaralı halde bulunan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİNİN ARACINA ATEŞ AÇILDI
Polis ekipleri Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen olayın şüphelisi V.Y.'nin içerisinde bulunduğu aracın tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı.
Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden V.Y., yaya olarak kaçtı.
KAN İZLERİ TAKİP EDİLDİ
Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede tespit edilen kan izlerini takip etmesi sonucu saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen V.Y., bölgede bulunan metruk binada yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”