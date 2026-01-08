GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,13
EURO
50,17
STERLİN
58,00
GRAM
6.337,60
ÇEYREK
10.417,78
YARIM ALTIN
20.733,16
CUMHURİYET ALTINI
41.335,52
GÜNCEL Haberleri

Fırtına yarın etkisini kaybedecek

Fırtına yarın etkisini kaybedecek
Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan fırtına, akşam saatlerinde Marmara ve Ege’de, yarın sabah saatlerinde ise yurdun diğer kesimlerinde etkisini kaybedecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde etkisini sürdüren rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Fırtınanın akşam saatlerinde Marmara ve Ege'de, yurdun diğer kesimlerinde ise yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğini söyleyen Tekin, "İstanbul çevrelerinde yer yer 100 kilometre/saati aşan rüzgarları ölçtük. Akşam saatleri itibarıyla rüzgar Marmara çevrelerinde etkisini kaybedecek." dedi.

Yağışlı sistem Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta etkili olacak

Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülen yağışlı sistemin yarın, Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta etkili olacağını ifade eden Tekin, "Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışların, iç ve doğu kesimlerde yer yer kar şeklinde gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yağışların kuvvetli olacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olan yağış, yine Doğu Akdeniz'de Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde ise Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Van, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kuvvetli kar şeklinde olmasını tahmin ediyoruz."

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da etkili olan rüzgarın güneyli yönlerden yer yer fırtına düzeyine ulaştığını ve saatte zamanla hızının 100 kilometre/saati geçtiğini bildiren Tekin, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini, İstanbul'un doğu kesimlerine çekileceğini söyledi.

İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini söyleyen Tekin, yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceğini ifade etti.

Ankara'da rüzgar beklenmediğini belirten Tekin, yarın hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde hafif yağışlar görüleceğini kaydetti.

Tekin, İzmir'de ise yarın sabah saatlerine kadar rüzgarın kuzey ve kuzey batı yönlerden, cumartesi güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER