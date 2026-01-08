GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,14
EURO
50,30
STERLİN
58,09
GRAM
6.344,21
ÇEYREK
10.423,70
YARIM ALTIN
20.744,97
CUMHURİYET ALTINI
41.359,06
GÜNCEL Haberleri

Site aidatı artışına sınır geliyor! Yeni düzenlemede ayrıntılar belli oldu

Site aidatı artışına sınır geliyor! Yeni düzenlemede ayrıntılar belli oldu
Site aidatlarında fahiş artışları engelleyecek düzenlemede sona gelindi. Meclis’e sunulması beklenen teklife göre, yıllık artış yeniden değerleme oranı kadar olabilecek.

Fahiş aidat artışları yeni düzenlemeyle son bulacak. Aidatlara yalnızca yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili mevzuat hazırlığında sona geldi. Düzenlemenin kısa sürede teklif haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Düzenlemeye göre, site yöneticileri yılbaşında aidatlarda yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek.

Yeni tutarın kesinleşmesinde 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

Site sakinlerinin yaptığı toplantıda yüzde 50+1 çoğunluğu aranacak. Bu katılım sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu kararı verecek.

Mevcut durumda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş olsa da aidat miktarının belirlenmesine ilişkin bir sınırlama bulunmuyordu.

Belirlenen aidat bedeli site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde yazılı itiraz yapılmazsa kesinleşiyordu.

SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DENETİM

Düzenlemeyle site yönetim şirketleri de sıkı denetim altına alınacak. İş süreçleri yeniden tanımlanacak.

Şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak.

Temsilciler, tesis yöneticileri ve denetçilerin periyodik eğitimlere katılması zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilecek denetçiler ise şirketleri ve sundukları hizmetleri yılda en az bir kez denetleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER