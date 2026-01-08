GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Eski milli sporcu kazara tüfeğiyle vuruldu

Güncelleme Tarihi:

Eski milli sporcu kazara tüfeğiyle vuruldu
İzmir’in Tire ilçesinde domuz avına çıkan eski milli sporcu, sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Hasan Çavuşlar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, domuz avına çıkan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı milli takım sporcusu Sabri Kılıç (45), makilik alandan geçtiği sırada sırtında asılı olan av tüfeği bir dala takılarak kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kılıç, sırtından ağır yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

