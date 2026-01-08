Şiddetli rüzgar 12 metrelik ağacı devirdi: Yol trafiğe kapandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen 12 metrelik ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Elektrik ve telefon hatlarının koptuğu olayda yol trafiğe kapandı.
Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle sokak üzerindeki 12 metre uzunluğundaki selvi ağacı kökünden sökülerek devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.
Ağacın devrilmesiyle birlikte elektrik ve telefon hatları koparken, sokak araç trafiğine kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgedeki doğal gaz hattında da kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede herhangi bir sızıntı veya risk durumuna rastlanmadı.
Kesilen ağaç parçaları, Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gübreye dönüştürülmek üzere geri dönüşüm alanına götürüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”