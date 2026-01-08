Başkan Bilgiç’ten ANMEG Vakfı medya çalışanlarına 10 Ocak ziyareti
Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bilgiç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG) bünyesinde faaliyet gösteren medya kuruluşlarını ziyaret etti.
Ziyarette Başkan Bilgiç'e Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Cemil Anıl Doğan eşlik etti. Bilgiç, KONTV, Konya FM Radyosu, Yeni Konya Gazetesi, Konhaber.com ve Yenikonya.com.tr çalışanlarını tek tek ziyaret ederek gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.
ANMEG çalışanlarıyla samimi bir ortamda sohbet eden Ahmet Bilgiç, mesleki tecrübelerini paylaşarak gazeteciliğin geçmişten bugüne yaşadığı değişim ve dönüşüme dikkat çekti. Dijitalleşmeyle birlikte medya alanında önemli bir gelişim yaşandığını belirten Bilgiç, çalışma şartlarının da her geçen gün daha iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.
Gazeteciliğin kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu taşıyan, onurlu olduğu kadar emek ve fedakârlık gerektiren bir meslek olduğuna vurgu yapan Bilgiç, "Şehrimiz, değerlerimiz ve insanlığın hayrına çalışan; gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyorum” dedi.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
