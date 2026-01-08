GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya'daki bir ilçede şiddetli fırtına! Okullar tatil edildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bir ilçede şiddetli fırtına! Okullar tatil edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde beklenen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, olası risklere karşı eğitim-öğretime bugün öğleden sonra ara verildi. Karar, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğini korumak amacıyla alındı.

Kaymakamlıktan Tedbir Amaçlı Tatil Kararı

Seydişehir Kaymakamlığı ve ilgili kurumlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, rüzgarın etkisini artırmasının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Bu kapsamda, ilçe genelinde geniş çaplı bir tatil kararı uygulanmasına karar verildi.

Tatil Kapsamına Giren Kurumlar

Alınan karara göre bugün öğleden sonra aşağıdaki kurumlarda eğitime ara verildi:

Tüm resmi ve özel okullar (ilkokul, ortaokul, lise)

Özel kreşler ve anaokulları

Yaygın eğitim kurumları (Halk Eğitim Merkezi vb.)

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

"Tedbirli Olun” Uyarısı Yapıldı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, artan rüzgar hızıyla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, öğrencilerin öğle saatlerinde güvenli şekilde evlerine ulaşmaları için gerekli planlamaların yapıldığını bildirdi.

