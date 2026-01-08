Konya’daki bir ilçede şiddetli fırtına! Okullar tatil edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde beklenen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, olası risklere karşı eğitim-öğretime bugün öğleden sonra ara verildi. Karar, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğini korumak amacıyla alındı.
Kaymakamlıktan Tedbir Amaçlı Tatil Kararı
Seydişehir Kaymakamlığı ve ilgili kurumlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, rüzgarın etkisini artırmasının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Bu kapsamda, ilçe genelinde geniş çaplı bir tatil kararı uygulanmasına karar verildi.
Tatil Kapsamına Giren Kurumlar
Alınan karara göre bugün öğleden sonra aşağıdaki kurumlarda eğitime ara verildi:
Tüm resmi ve özel okullar (ilkokul, ortaokul, lise)
Özel kreşler ve anaokulları
Yaygın eğitim kurumları (Halk Eğitim Merkezi vb.)
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
"Tedbirli Olun” Uyarısı Yapıldı
Valilik tarafından yapılan açıklamada, artan rüzgar hızıyla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, öğrencilerin öğle saatlerinde güvenli şekilde evlerine ulaşmaları için gerekli planlamaların yapıldığını bildirdi.