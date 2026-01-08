Konya’da şiddetli rüzgar minareye zarar verdi: Tepe noktası uçtu

Konya'nın Ilgın ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr, Çavuşoğlu Camii'nin minaresinde hasara neden oldu. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle minarenin üst kısmında bulunan bazı parçalar yerinden koparak çevreye savruldu.
MİNARENİN ÜST KISMI ZARAR GÖRDÜ
Şiddetli rüzgâr sırasında minarenin üst bölümünde bulunan bazı yapı elemanları yerinden koparak uçtu. Olay, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, minarede ve çevrede incelemelerde bulundu. Olası tehlikelere karşı cami çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, hasarın boyutunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI
Yetkililer, şiddetli rüzgârın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle yüksek yapılar ve ağaçlık alanlardan uzak durulması istendi.
