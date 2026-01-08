Konya’da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 7 şüpheli yakalandı

Ilgın İlçesi Mahmutkarahisar Mahallesinde ikamet eden bir şahıs, 4 Ocak 2026 tarihinde 48 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu beyan ederek Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hayvanlara ne olduğunu tespit etmek için kapsamlı araştırma ve inceleme başlattı.
7 Şüpheli Yakalandı
Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda 7 şüpheli tespit edilerek yakalandı.
Şüpheliler hakkında küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan işlem başlatıldı.
3 Şüpheli Tutuklandı
Yakalanan 7 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheli de ifadelerine müteakip serbest bırakıldı.
Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüphelilerin belirli aralıklarla karakola gitmesi ve yurt dışına çıkmaması gibi şartlara tabi tutulduğu öğrenildi.
48 Hayvan Sahibine Teslim Edildi
Çalınan 48 adet küçükbaş hayvan, Mahmutkarahisar Mahallesi kırsalında Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulundu.
Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edilerek mağduriyetin giderilmesi sağlandı.
Kaynak: Haber Merkezi