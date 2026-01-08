GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,12
EURO
50,18
STERLİN
58,03
GRAM
6.351,50
ÇEYREK
10.440,61
YARIM ALTIN
20.778,69
CUMHURİYET ALTINI
41.426,30
KONYA Haberleri

Konya’da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 7 şüpheli yakalandı

Konya’da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 7 şüpheli yakalandı
Konya’nın Ilgın ilçesi Mahmutkarahisar Mahallesinde 48 adet küçükbaş hayvanın çalınması üzerine başlatılan soruşturmada 7 şüpheli yakalandı.

Ilgın İlçesi Mahmutkarahisar Mahallesinde ikamet eden bir şahıs, 4 Ocak 2026 tarihinde 48 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu beyan ederek Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hayvanlara ne olduğunu tespit etmek için kapsamlı araştırma ve inceleme başlattı.

7 Şüpheli Yakalandı

Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda 7 şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Şüpheliler hakkında küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan işlem başlatıldı.

3 Şüpheli Tutuklandı

Yakalanan 7 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheli de ifadelerine müteakip serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüphelilerin belirli aralıklarla karakola gitmesi ve yurt dışına çıkmaması gibi şartlara tabi tutulduğu öğrenildi.



48 Hayvan Sahibine Teslim Edildi

Çalınan 48 adet küçükbaş hayvan, Mahmutkarahisar Mahallesi kırsalında Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulundu.

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edilerek mağduriyetin giderilmesi sağlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER