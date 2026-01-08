GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın o ilçesinde gölde mesai durdu: Kamyon kasası yola savruldu!

Konya’nın o ilçesinde gölde mesai durdu: Kamyon kasası yola savruldu!
Konya’nın Beyşehir ilçesinde meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar ve fırtına, öğleden sonra etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ilgili kurumlar teyakkuz haline geçerken, olası olumsuzluklara yönelik ihbarlar anında değerlendirilmeye başlandı. 



Şiddetli fırtına nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avcılık yapan balıkçılar, can güvenliği gerekçesiyle mesailerine geçici olarak ara verdi. Göl üzerinde motorlu tekne sesleri kesilirken, balıkçı kayıklarının limanlarda park halinde olması dikkat çekti.



Olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan martılar da vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, fırtınaya rağmen göl kıyısına gelerek yeşil alanlara konan martılara ekmek atarak beslemeye çalıştı. Şiddetli rüzgar ilçe merkezinde zaman zaman tehlikeli anlara da neden oldu. 



Bir binanın dış cephe yalıtımına ait süs malzemelerinin yerinden koparak düşme riski oluşturduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede incelemede bulundu. Fırtına nedeniyle ilçe genelinde çöp konteynerlerinin yerinden sürüklendiği, hafif yapı malzemelerinin ise havada uçuştuğu gözlendi.



Kamyonun kasası yola savruldu

Öte yandan, Beyşehir Seydişehir kara yolunda da seyir halindeki bir kamyonun kasası, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Olayda facianın eşiğinden dönülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre olay, Seydişehir-Beyşehir kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Şiddetli rüzgara maruz kalan kamyonun kasası, yerinden koparak yol ortasına savruldu. Kazanın yaşandığı sırada kamyonun arkasında başka bir aracın bulunmaması, olası bir zincirleme kazayı önledi.

Kaynak: İHA

