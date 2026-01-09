Başkan Kavuş: “Güçlü bir toplum ancak güçlü bir basın ile mümkündür’’

Gazeteciliğin bir meslek olmanın çok ötesinde; toplumsal hafızayı inşa edip kurgulayan ve gerçekleri kayıt altına alarak geleceğe miras bırakan hayati bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilerin tarihsel bir tanıklık görevi üstlendiğine dikkat çekti. Başkan Kavuş, “Basın, bir milletin müşterek sesidir ve doğruyu savunduğu sürece demokrasinin güvencesidir.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi; "Gazetecilik; yalnızca bugünü ya da yaşanmışlıkları değil, aynı zamanda hafızayı, hakikati ve zamanı taşıyan, dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan güçlü bir köprüdür. Yazdığı her haber, çektiği her kare, ortaya çıkardığı tüm gerçeklikler ve kurduğu her cümle ile gazeteci; bugüne şahitlik, geleceğe bırakılmış bir sesleniştir. Güçlü bir ülke, güçlü bir demokrasi ve sağlıklı bir toplum, ancak basın ahlak ilkelerine bağlı, sorumlu ve ilkeli bir basın ile mümkündür. Bu yolda emek veren tüm gazetecilerimiz, sadece bugüne değil bu güzel ülkenin güçlü yarınlarına da hizmet etmektedir.

Son yıllarda gerek geleneksel medyada gerekse dijital mecralarda yaşanan hızlı dönüşüm gazeteciliğin ne kadar hassas bir alan olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Doğru ve ilkeli habercilik her zamankinden çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bu özel süreçte gazetecilerimiz, hızın değil hakikatin; sansasyonun değil sorumluluğun rehberi olarak görevlerini başarıyla yerine getirmişler ve bir pusula gibi toplumumuza rehberlik etmişlerdir.

Böyle özel bir günde Anadolu'nun en köklü ve güçlü basın geleneklerinden, okullarından biri olan Konya basınına da özel bir parantez açmak şart. Çünkü Konya basını; yerel haberciliğin sorumluluk, duruş ve ilke ile nasıl yapılması gerektiğini gösteren güçlü bir ekoldür. Şehrimizin gelişimine, kültürel hafızasına ve ortak vicdanına sunduğu katkı her türlü takdirin üzerindedir. Bu ekolün özenle inşa edilmesinde katkısı olan, yürütülmesinde ve yaşatılmasında payı olan tüm gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Tüm bu düşüncelerle; gece gündüz demeden, çoğu zaman zor şartlar altında fedakârca görev yapan, toplumun haber alma hakkı için emek veren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutluyorum.

Başta Gazze'de yaşanan mezalimi dünyaya duyurmak adına canlarını feda eden gazetecilerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm gazetecilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu