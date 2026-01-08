Konya’da bugün vefat edenler 08 Ocak 2026 Perşembe

|
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Mezarlık
AYTEKİN ŞAHİN
KONYA
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
CELALETTİN DEMİRPLAK
KONYA
ÜÇLER MEZARLIĞI
FATMA ÇAKI
HATIP
MUSALLA MEZARLIĞI
ABDURRAZZAK SUVEYLEMİ
HALEP
HOCACİHAN MEZARLIĞI
LUTFİYE İRİŞ
SÜRÜÇ
TEM MEZARLIĞI
ALİ İHSAN PEKKIRBIZLI
KONYA
ANASULTAN MEZARLIĞI
VİSAL KANBUR
HALEP
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
TEVFİK ATANAZ
BURUNAĞIL
YAZIR MEZARLIĞI
NURCAN AKALAN
ESKİŞEHİR
YEDİLER MEZARLIĞI
MEDİHA YÖRÜK
SARAÇOĞLU
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
MEHMET ALTUNIŞIK
KONYA
SİLLE MEZARLIĞI
KADRİYE SAĞLAM
GÖDENE
GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
ALİ ŞAFAK
KIZILÖZ
ELMACI MEZARLIĞI
HÜSEYİN KARAKOÇ
ARAPÖZÜ
MUSALLA MEZARLIĞI
İHSAN TAŞ
TAHTALI
ULUIRMAK MEZARLIĞI
EMİNE AVGÖREN
KONYA
MUSALLA MEZARLIĞI
DÖNDÜ USLU
ÇAYIRBAĞI
ÇAYIRBAĞI (Yeni) MEZARLIĞI 1
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
