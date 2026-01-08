GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 08 Ocak 2026 Perşembe

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 08 Ocak 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 08 Ocak 2026 Perşembe günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

AYTEKİN ŞAHİN

KONYA
15-10-1967

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

CELALETTİN DEMİRPLAK

KONYA
02-12-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

FATMA ÇAKI

HATIP
02-11-1933

MUSALLA MEZARLIĞI

ABDURRAZZAK SUVEYLEMİ

HALEP
14-01-1972

HOCACİHAN MEZARLIĞI

LUTFİYE İRİŞ

SÜRÜÇ
19-09-1948

TEM MEZARLIĞI

ALİ İHSAN PEKKIRBIZLI

KONYA
05-11-1958

ANASULTAN MEZARLIĞI

VİSAL KANBUR

HALEP
25-05-1972

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

TEVFİK ATANAZ

BURUNAĞIL
25-05-1949

YAZIR MEZARLIĞI

NURCAN AKALAN

ESKİŞEHİR
08-06-1947

YEDİLER MEZARLIĞI

MEDİHA YÖRÜK

SARAÇOĞLU
01-03-1941

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

MEHMET ALTUNIŞIK

KONYA
29-01-1952

SİLLE MEZARLIĞI

KADRİYE SAĞLAM

GÖDENE
12-01-1942

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

ALİ ŞAFAK

KIZILÖZ
13-12-1955

ELMACI MEZARLIĞI

HÜSEYİN KARAKOÇ

ARAPÖZÜ
01-08-1935

MUSALLA MEZARLIĞI

İHSAN TAŞ

TAHTALI
15-02-1944

ULUIRMAK MEZARLIĞI

EMİNE AVGÖREN

KONYA
25-11-1941

MUSALLA MEZARLIĞI

DÖNDÜ USLU

ÇAYIRBAĞI
01-06-1946

ÇAYIRBAĞI (Yeni) MEZARLIĞI 1

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

