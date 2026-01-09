GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,16
STERLİN
57,97
GRAM
6.334,63
ÇEYREK
10.412,91
YARIM ALTIN
20.723,44
CUMHURİYET ALTINI
41.316,13
KONYA Haberleri

Konya merkezde kar yağışı başladı

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya merkezde kar yağışı başladı

Konya merkezde kar yağışı bu sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Kentte uzun süredir beklenen yağış, özellikle Selçuklu ilçesinde kısa sürede beyaz bir manzara oluşturdu.

SELÇUKLU'DA GÜNE KARLA UYANIŞ

Konya'da kar yağışı bu sabah sürpriz şekilde kendini gösterdi. Selçuklu ilçesine bağlı Akademi Mahallesi Ardıçlı TOKİ konutları güne karla uyandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, mahallede görsel bir şölen oluşturdu.

ARDIÇLI TOKİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardıçlı TOKİ'de yerlerin kısa sürede beyaza bürünmesi mahalle sakinlerini sevindirdi. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, binaların çatılarını, parkları ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Mahalle sakinleri bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

KURAKLIK ENDİŞESİNE BEYAZ BEREKET

Uzun süredir kuraklık endişesi yaşayan Konyalılar için bu görüntüler "beyaz bereket” olarak yorumlandı. Kısa süreli de olsa etkili olan kar yağışı, Konya Ovası için umut olmaya devam ediyor. Yetkililer, yağışların tarım açısından önemine dikkat çekerken vatandaşlar da karın tadını çıkardı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER