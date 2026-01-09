Konya merkezde kar yağışı başladı

Konya merkezde kar yağışı bu sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Kentte uzun süredir beklenen yağış, özellikle Selçuklu ilçesinde kısa sürede beyaz bir manzara oluşturdu.
SELÇUKLU'DA GÜNE KARLA UYANIŞ
Konya'da kar yağışı bu sabah sürpriz şekilde kendini gösterdi. Selçuklu ilçesine bağlı Akademi Mahallesi Ardıçlı TOKİ konutları güne karla uyandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, mahallede görsel bir şölen oluşturdu.
ARDIÇLI TOKİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ardıçlı TOKİ'de yerlerin kısa sürede beyaza bürünmesi mahalle sakinlerini sevindirdi. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, binaların çatılarını, parkları ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Mahalle sakinleri bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
KURAKLIK ENDİŞESİNE BEYAZ BEREKET
Uzun süredir kuraklık endişesi yaşayan Konyalılar için bu görüntüler "beyaz bereket” olarak yorumlandı. Kısa süreli de olsa etkili olan kar yağışı, Konya Ovası için umut olmaya devam ediyor. Yetkililer, yağışların tarım açısından önemine dikkat çekerken vatandaşlar da karın tadını çıkardı.