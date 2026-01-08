Konya’daki çiftlikte büyük yangın!

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kuskuncuk Mahallesindeki bir çiftlikte yangın çıktı.

Köz halindeki alevden şiddetli rüzgâr nedeniyle sıçrayan kıvılvımlardan çıktığı iddia edilen yangın hızla büyüdü. Yaklaşık 100 ton saman balyasının alev aldığı bildirildi.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölge halkı da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rüzgâr ve saman balyaları nedeniyle yangını kontrol altına alma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Çiftlikte bulunan hayvanların, alevler yayılmadan önce güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Yerleşim Yerleri Tehdit Altında



Yoğun dumanın kapladığı bölgede güvenlik güçleri önlem alırken, alevlerin çevredeki evlere sıçramasını engellemeye çalışılıyor. Henüz bir can kaybı bilgisi gelmese de çiftlikteki maddi hasarın boyutunun oldukça büyük olduğu bildirildi.

