GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,13
EURO
50,17
STERLİN
58,00
GRAM
6.337,60
ÇEYREK
10.417,78
YARIM ALTIN
20.733,16
CUMHURİYET ALTINI
41.335,52
KONYA Haberleri

Konya’daki çiftlikte büyük yangın!

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kuskuncuk Mahallesindeki bir çiftlikte yangın çıktı.

Köz halindeki alevden şiddetli rüzgâr nedeniyle sıçrayan kıvılvımlardan çıktığı iddia edilen yangın hızla büyüdü. Yaklaşık 100 ton saman balyasının alev aldığı bildirildi.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölge halkı da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rüzgâr ve saman balyaları nedeniyle yangını kontrol altına alma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Çiftlikte bulunan hayvanların, alevler yayılmadan önce güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Yerleşim Yerleri Tehdit Altında

Yoğun dumanın kapladığı bölgede güvenlik güçleri önlem alırken, alevlerin çevredeki evlere sıçramasını engellemeye çalışılıyor. Henüz bir can kaybı bilgisi gelmese de çiftlikteki maddi hasarın boyutunun oldukça büyük olduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER