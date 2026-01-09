Konya’da lapa lapa kar yağışı: İlçe beyaza büründü

Konya'nın Ilgın ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, başta Yukarı Çiğil Mahallesi olmak üzere birçok bölgede etkili oluyor. Lapa lapa yağan kar, ilçe genelinde beyaz örtü oluşturdu.
KAR YAĞIŞI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Uzun süredir beklenen kar yağışı, özellikle çiftçileri ve vatandaşları sevindirdi. Sabah erken saatlerde etkisini artıran yağışla birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
(Meltem Aslan)