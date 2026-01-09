GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,19
STERLİN
57,97
GRAM
6.322,49
ÇEYREK
10.392,96
YARIM ALTIN
20.683,67
CUMHURİYET ALTINI
41.236,84
KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesinde mahalleli ayağa kalktı! “2026 yılında bu nedir?’’

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bir ilçesinde mahalleli ayağa kalktı! “2026 yılında bu nedir?’’

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi Taş Evler civarında, iki okula ulaşımı sağlayan sokakların mevcut durumu mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Özellikle öğrenciler ve veliler tarafından yoğun olarak kullanılan sokakların bakımsızlığı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

"2026 YILINDA BU MANZARA KABUL EDİLEMEZ”

Bölge halkı, sokağın uzun süredir bakım ve onarımdan geçirilmediğini belirterek yetkililere seslendi. Mahalle sakinleri, "Burası 2026 yılı. Ereğli Gülbahçe Mahallesi Taş Evler civarında, iki okula çıkan bir sokak bu halde olmamalı. Yetkililerin artık bizi de görmesini istiyoruz” sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Bozuk zemin nedeniyle özellikle yağışlı havalarda ulaşımın daha da zorlaştığı ifade ediliyor.

KALICI ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Vatandaşlar, geçici düzenlemeler yerine kalıcı bir çözüm üretilmesini talep ediyor. Mahalle sakinleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için sokağın bir an önce bakım ve onarımdan geçirilmesini istiyor. Bölge halkı, yetkililerin soruna duyarsız kalmamasını ve en kısa sürede çalışma başlatılmasını bekliyor.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER