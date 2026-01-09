Konya’nın bir ilçesinde mahalleli ayağa kalktı! “2026 yılında bu nedir?’’

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi Taş Evler civarında, iki okula ulaşımı sağlayan sokakların mevcut durumu mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Özellikle öğrenciler ve veliler tarafından yoğun olarak kullanılan sokakların bakımsızlığı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

"2026 YILINDA BU MANZARA KABUL EDİLEMEZ”

Bölge halkı, sokağın uzun süredir bakım ve onarımdan geçirilmediğini belirterek yetkililere seslendi. Mahalle sakinleri, "Burası 2026 yılı. Ereğli Gülbahçe Mahallesi Taş Evler civarında, iki okula çıkan bir sokak bu halde olmamalı. Yetkililerin artık bizi de görmesini istiyoruz” sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Bozuk zemin nedeniyle özellikle yağışlı havalarda ulaşımın daha da zorlaştığı ifade ediliyor.

KALICI ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Vatandaşlar, geçici düzenlemeler yerine kalıcı bir çözüm üretilmesini talep ediyor. Mahalle sakinleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için sokağın bir an önce bakım ve onarımdan geçirilmesini istiyor. Bölge halkı, yetkililerin soruna duyarsız kalmamasını ve en kısa sürede çalışma başlatılmasını bekliyor.

(Meltem Aslan)