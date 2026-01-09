Mersin, Adana ve Konya hattındaki sevkiyat çökertildi! Piyasa değeri 1 milyon

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Ereğli ilçesinde önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
07 Ocak 2026 tarihinde Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Mersin ve Adana'dan temin edilen uyuşturucu maddelerin Ereğli'de satılacağı yönünde bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adres ve araçlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında (5) adreste ve (4) araçta yapılan adli aramalarda toplam (24.648) adet sentetik ecza hapı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen (250.000 TL) nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Bahse konu olayda ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, yakalanan (4) şüpheliden (2)'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (1) şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, (1) şüpheli ise tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
