KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesinde görüş mesafesi düştü

Konya’nın bir ilçesinde görüş mesafesi düştü
Konya’nın Kulu ilçesinde toz taşınımı ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Konya'nın Kulu ilçesinde ikindi saatlerinden itibaren toz taşınımı ve fırtına etkili olmaya başladı.

Aniden bastıran şiddetli rüzgarla birlikte ilçe genelini kaplayan toz bulutu, görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesine yol açtı. Sokak ve caddelerde zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Toz taşınımının ardından yetkililer özellikle kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. 

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

