Fırtına nedeniyle Konya’da elektrik kesintileri yaşanıyor! MEDAŞ ÇAĞRI YAPTI

Konya genelinde hızı artan şiddetli rüzgar, elektrik kesintilerine neden oldu.



Fırtınanın etkisiyle devrilen elektrik direkleri ve kopan teller, çok sayıda ilçe ve mahallede uzun süreli elektrik kesintilerine yol açtı.

MEDAŞ'TAN İHBAR BAĞLANTISI



Yaşanan aksaklıklar üzerine bir açıklama yapan MEDAŞ, vatandaşların arızaları hızlıca bildirebilmesi için sosyal medya üzerinden özel bir ihbar linki paylaştı. Gelen yoğun şikayetlerin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği bildirilirken; yetkililer, ihbarların ardı arkasının kesilmediğini ve tüm ekiplerin tam kapasite sahada olduğunu vurguladı.



MEDAŞ ARIZA İHBARI İÇİN: https://www.meramedas.com.tr/tr/ariza-bildirimi-1.html

Ekipler Gece Mesaisinde Olacak



Hasar tespit çalışmalarının ardından onarım sürecine başlayan MEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınanın geniş bir alanda yıkıma yol açması nedeniyle, enerji sağlama ve arıza giderme işlemlerinin gece boyu aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi