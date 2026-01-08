GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,12
EURO
50,23
STERLİN
58,09
GRAM
6.372,67
ÇEYREK
10.475,38
YARIM ALTIN
20.848,00
CUMHURİYET ALTINI
41.564,50
KONYA Haberleri

Fırtına nedeniyle Konya’da elektrik kesintileri yaşanıyor! MEDAŞ ÇAĞRI YAPTI

- Güncelleme Tarihi:

Fırtına nedeniyle Konya’da elektrik kesintileri yaşanıyor! MEDAŞ ÇAĞRI YAPTI

Konya genelinde hızı artan şiddetli rüzgar, elektrik kesintilerine neden oldu.

Fırtınanın etkisiyle devrilen elektrik direkleri ve kopan teller, çok sayıda ilçe ve mahallede uzun süreli elektrik kesintilerine yol açtı.

MEDAŞ'TAN İHBAR BAĞLANTISI

Yaşanan aksaklıklar üzerine bir açıklama yapan MEDAŞ, vatandaşların arızaları hızlıca bildirebilmesi için sosyal medya üzerinden özel bir ihbar linki paylaştı. Gelen yoğun şikayetlerin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği bildirilirken; yetkililer, ihbarların ardı arkasının kesilmediğini ve tüm ekiplerin tam kapasite sahada olduğunu vurguladı.

MEDAŞ ARIZA İHBARI İÇİN: https://www.meramedas.com.tr/tr/ariza-bildirimi-1.html

Ekipler Gece Mesaisinde Olacak

Hasar tespit çalışmalarının ardından onarım sürecine başlayan MEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınanın geniş bir alanda yıkıma yol açması nedeniyle, enerji sağlama ve arıza giderme işlemlerinin gece boyu aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER