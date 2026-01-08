Konya’da şiddetli rüzgar engelli aracını devirdi!

Konya’nın Meram ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgâr, yürüme engelli bir vatandaşın kullandığı aracı devirdi. Araç içerisinde mahsur kalan ve başından yaralanan vatandaşı çevredeki duyarlı insanlar kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Konya genelinde 8 Ocak 2026 tarihlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına, Meram ilçesinde korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yürüme engelli bir vatandaşın kontrolündeki özel donanımlı engelli aracı, seyir halindeyken aniden bastıran kuvvetli rüzgârın etkisiyle dengesini kaybederek yan yattı.
Vatandaşlar Yardıma Koştu
Aracın devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar, saniyeler içinde olay yerine koştu. Yan yatan aracın içinde mahsur kalan ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan engelli vatandaş, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Tahliye sırasında vatandaşların sergilediği dayanışma, olası daha büyük bir yaralanmanın önüne geçti.
Başından Yaralanan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı
Kaza sırasında başından darbe alarak yaralanan vatandaş için hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı vatandaş, ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
