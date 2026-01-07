Konyalı valiye yeni görev! Yavuz Selim Köşger kimdir?

Sırasıyla; Sinop, Bingöl, Aydın, İzmir ve Adana Valisi olarak görev yapan Konyalı Yavuz Selim Köşger son olarak Denizli Valisi olarak atandı.

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Köşger, 3 Ocak 1964 Konya'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford'ta yurtdışı stajını yaptı. Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç'ta kaymakamlık, Artvin'de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris'te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006'da genel müdür yardımcısı, 28 Mayıs 2010 tarihinde ise genel müdür olmuştur.

İZMİR-ADANA-DENİZLİ

3 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16 Şubat 2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13 Haziran 2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür. 09 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger İzmir'in ardından Adana Valiliğine ve son olarak da Denizli Valiliğine atandı. Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi