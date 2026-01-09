GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,16
STERLİN
57,97
GRAM
6.334,63
ÇEYREK
10.412,91
YARIM ALTIN
20.723,44
CUMHURİYET ALTINI
41.316,13
KONYA Haberleri

Karapınar’da polis kovalamacası: 2 şüpheli gözaltına alındı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Karapınar’da polis kovalamacası: 2 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri ile şüpheli bir otomobil arasında gece saatlerinde kovalamaca yaşandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

POLİSİN "DUR” İHTARINA UYMADILAR

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücünün "dur” ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı. Kısa süren takip sonrası şüpheli araç polis ekiplerince durduruldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araç içerisinde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Ali Asım ERDEM)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER