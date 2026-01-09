Karapınar’da polis kovalamacası: 2 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri ile şüpheli bir otomobil arasında gece saatlerinde kovalamaca yaşandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
POLİSİN "DUR” İHTARINA UYMADILAR
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücünün "dur” ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı. Kısa süren takip sonrası şüpheli araç polis ekiplerince durduruldu.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Araç içerisinde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(Ali Asım ERDEM)