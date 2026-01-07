Konyalı valinin görevi değişti! Hülya Kaya kimdir?

2018-2020 yılları arasında İstanbul Vali Yardımcılığı görevinde bulunan, 2020-2023 yılları arasında ise İstanbul-Pendik Kaymakamı olarak görev yapan Dr. Hülya Kaya, 10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı gereğince Yalova Valisi olarak görevlendirilmişti. İki çocuk annesi olan ve aslen Konyalı olan Vali Hülya Kaya, Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

HÜLYA KAYA KİMDİR?

Hülya Kaya 1974 yılında Konya'da dünyaya geldi. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden ve 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000-2001 yıllarında Nottingham'da yabancı dil ve kamu yönetimi kursuna katılmıştır. 2009 yılında Portsmouth Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından 2015'te doktora eğitimine gönderilmiştir. 2018'de Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk alanında doktorasını tamamlanmıştır. Yalova Valisi olarak görev yapan Vali Hülya Kaya, son kararname ile Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

