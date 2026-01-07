GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen Ayşe hayatını kaybetti

Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen Ayşe hayatını kaybetti
Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ayşe İder (21), 8 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Karın çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe İder, 8 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Yoldan geçen kişiler tarafından karın altından çıkarılan İder, çağırılan ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İder, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kar kütlesinin çatıdan düşme anı, kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

