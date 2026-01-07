Kendisinden haber alınamayan CHP eski ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önceki dönem CHP İlçe Başkanı Sertan Ocakçı’dan (54), 2 gündür haber alamayan yakınları, pencereden girdikleri ofisinde Ocakçı’nın cansız bedenini buldu. Ocakçı’nın köpeği ‘miço’nun ise kapının önünde sakince beklediği görüldü.
Olay, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi.
CHP Ereğli eski İlçe Başkanı Sertan Ocakçı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, ofisine bakmaya gitti. Ofise pencereden giren arkadaşları Ocakçı'yı yerde hareketsiz yatarken bulunca 112'den yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları kontrolde Ocakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ocakçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ocakçı'nın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.
Polis, Ocakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken; köpeği ‘miço'nun ise ofisi önünde sakince beklediği görüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”