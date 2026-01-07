GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,19
EURO
50,40
STERLİN
58,26
GRAM
6.378,18
ÇEYREK
10.482,80
YARIM ALTIN
20.862,80
CUMHURİYET ALTINI
41.594,00
GÜNCEL Haberleri

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheliye tutuklama istemi

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheliye tutuklama istemi
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, aralarında oyuncu Doğukan Güngör’ün de yer aldığı 25 şüpheliden 19’u hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

25 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli ise, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞTAN 19 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Uyuşturucu bulundurmak, kullanımı kolaylaştırmak ve fuhşa aracılık suçlamalarıyla ifade veren 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

3 kişi ise ev hapsi talebiyle sevk edilirken, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle idi:

Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Yıldırım, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER