Konya’da bugün vefat edenler 06 Ocak 2026 Salı

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MİKİ KARÇIK
|
TARSUS
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SEMA SAADET KÜÇÜKBAĞRIAÇIK
|
KONYA
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
SANİBER YILDIRIM
|
KONYA
|
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|
HASAN SIRMACI
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HALİME TETİK
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
FERİDE ÖZBOYACI
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HACER AYHAN
|
AŞAĞIEŞENLER
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SEYİT GÜNGÖR
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
EYYÜP ÇEVİK
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AKİLE ÇETİNER
|
REİS
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
TÜRKAN KOÇAK
|
ERZURUM
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
FUAT ABACI
|
KONYA
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
AYTEN MUTLUER
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MAHMUT İŞCİ
|
AĞALAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET TAHİR EMİNOĞLU
|
KALECİK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
REFİK BULDUK
|
AKSARAY
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MÜNEVVER ŞAŞI
|
GÜNEYDERE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MUSTAFA KÜÇÜK
|
DETSE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FATMA ERGİN
|
KADINHANI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ÇİFTCİ
|
ŞAHÖREN
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi