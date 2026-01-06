GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 06 Ocak 2026 Salı

Konya’da bugün vefat edenler 06 Ocak 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 06 Ocak 2026 Salı günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MİKİ KARÇIK

TARSUS
19-10-1972

YAZIR MEZARLIĞI

SEMA SAADET KÜÇÜKBAĞRIAÇIK

KONYA
23-10-1956

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

SANİBER YILDIRIM

KONYA
11-01-1933

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

HASAN SIRMACI

KONYA
25-09-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

HALİME TETİK

KONYA
01-04-1950

ÜÇLER MEZARLIĞI

FERİDE ÖZBOYACI

KONYA
15-02-1951

ÜÇLER MEZARLIĞI

HACER AYHAN

AŞAĞIEŞENLER
12-12-1939

YAZIR MEZARLIĞI

SEYİT GÜNGÖR

KONYA
10-04-1932

MUSALLA MEZARLIĞI

EYYÜP ÇEVİK

KONYA
01-01-1968

MUSALLA MEZARLIĞI

AKİLE ÇETİNER

REİS
24-03-1929

MUSALLA MEZARLIĞI

TÜRKAN KOÇAK

ERZURUM
17-05-1952

MUSALLA MEZARLIĞI

FUAT ABACI

KONYA
01-01-1936

ULUIRMAK MEZARLIĞI

AYTEN MUTLUER

KONYA
07-05-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

MAHMUT İŞCİ

AĞALAR
25-01-1953

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET TAHİR EMİNOĞLU

KALECİK
03-02-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

REFİK BULDUK

AKSARAY
15-02-1936

YAZIR MEZARLIĞI

MÜNEVVER ŞAŞI

GÜNEYDERE
16-05-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA KÜÇÜK

DETSE
09-10-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA ERGİN

KADINHANI
05-05-1949

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA ÇİFTCİ

ŞAHÖREN
11-01-1948

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

