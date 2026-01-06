e-Okul’da Dönem Sonu Yoğunluğu: Sisteme Erişilemiyor mu? E okul çöktü mü?

Okulların kapanmasına sayılı günler kala notlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler ile devamsızlık bilgisini merak eden veliler, "e-Okul çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor.
e-Okul Neden Açılmıyor?
6 Ocak akşamı itibarıyla sistemde yaşanan yavaşlamanın ana nedeni olarak "yoğunluk" öne çıkıyor:
Dönem sonu işlemlerinin tamamlanması için öğretmenlerin sisteme yoğun şekilde not girişi yapması sunucularda yavaşlamaya neden oldu. Milyonlarca kullanıcının aynı anda sisteme erişmeye çalışması sayfaların geç açılmasına veya hiç yüklenmemesine yol açtı. Şu ana kadar e-Okul sisteminin tamamen çöktüğüne dair resmi bir kurumdan açıklama yapılmadı; aksaklığın geçici olduğu tahmin ediliyor.
Kullanıcılardan Gelen Şikayetler
Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda sesini duyuran kullanıcılar, saatlerdir sisteme giremediklerini ifade ediyor:
Veli Şikayeti: "e-Okul veli bilgilendirme sistemi uzun süredir açılmıyor."
Öğrenci Şikayeti: "e-Okul saatlerdir girişe izin vermiyor."
Sisteme Giriş İçin Alternatif Çözümler
Erişim sorunu yaşandığı anlarda şu yöntemler denenebilir:
Mobil Uygulama: Web sürümü yavaş olduğunda e-Okul VBS mobil uygulamasını kullanmak daha hızlı sonuç verebilir.
Farklı Tarayıcılar: Tarayıcı çerezlerini temizlemek veya farklı bir tarayıcıdan giriş yapmayı denemek geçici bir çözüm sunabilir.
Geç Saatleri Beklemek: Yoğunluğun azaldığı gece geç saatlerde sisteme erişimin daha stabil hale gelmesi beklenmektedir.
