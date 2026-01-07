Konya yolunda oto kurtarıcı bariyerlere çarptı! Sürücü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Muhammet T. idaresindeki oto kurtarıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Muhammet T. yaralandı.
Olay yerine ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Üzerinde otomobil bulunan oto kurtarıcı, olay yerine gelen başka bir oto kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırıldı.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi