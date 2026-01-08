Meram Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Meram Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda belediyenin filosuna 13 yeni araç daha dahil edildi. Yaklaşık 85 milyon liralık araçların tanıtımında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Temiz Meram hedefimizi artık ‘Tertemiz Meram’ sloganıyla bir üst segmente taşıyoruz.” diye konuştu.

Meram Belediyesi, ilçede artan nüfus, genişleyen yerleşim alanları ve değişen katı atık toplama ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda belediye envanterine; çöp kamyonları, vinçli çöp kamyonları, yol süpürme aracı, vidanjör, arazöz, sıfır atık toplama araçları ve semi traıler tırlar olmak üzere toplam 13 yeni araç dahil edildi.

DAHA GÜÇLÜ BİR ARAÇ FİLOSU İLE DAHA TEMİZ BİR MERAM

Güncel maliyeti yaklaşık 85 milyon TL olan araçların bir kısmı belediyenin öz kaynaklarıyla, bir kısmı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe destekleriyle temin edildi. Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte temizlik hizmetlerinde kapasitenin artırılması, arıza ve bakım kaynaklı aksaklıkların azaltılması hedefleniyor. Modern teknolojiyle donatılan araçlar sayesinde yakıt tasarrufu sağlanırken, çevreye duyarlı, hızlı ve daha verimli bir atık toplama hizmeti sunulacak. Meram Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Meram için çalışmalarını güçlenen araç filosu ile daha modern bir şekilde sürdürecek.

BAŞKAN KAVUŞ; "HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BU NOKTADA DA DESTEK VEREN BAKAN KURUM'A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Yeni araçları kamuoyuna tanıtan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada belediye hizmetlerinde araç yatırımlarının önemine dikkat çekti. Alınan araçların bir kısmını belediyenin öz kaynaklarıyla, bir kısmını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibeleriyle Meram'a kazandırıldığını ifade eden Başkan Kavuş, "Çevre temizlik ekiplerimizin araç filosuna dahil ettiğimiz 13 aracın tanıtımını yapıyor, hizmete başlamasını kutluyoruz. Bu araçların güncel maliyeti yaklaşık 85 milyon TL'ye ulaşıyor. Her konuda olduğu gibi bu noktada da desteğini esirgemeyen hemşehrimiz Sayın Murat Kurum'a da teşekkür ediyorum. Araçlarımız ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KAVUŞ; "TEMİZ MERAM HEDEFİMİZİ ‘TERTEMİZ MERAM' SLOGANIYLA BİR ÜST SEGMENTE TAŞIYORUZ”

Meram'ın temizlik hizmetlerinde Türkiye'ye örnek bir noktaya geldiğini belirten Başkan Kavuş, akıllı katı atık yönetim sistemine de değinerek şu ifadeleri kullandı: "Meram, ‘Akıllı Katı Atık Yönetimi' sistemini en etkin kullanan belediyelerin başında geliyor. Sistem, yer altı konteynerlerinin boş ya da doluluk durumlarını araçlarımıza bildiriyor. Yapay zekâ destekli bu sistem, gelen bildirimlere göre rotayı kendi oluşturuyor. Böylelikle zamandan, personelden, yakıttan ve ekipmandan ciddi tasarruf sağlıyoruz. Biz ‘temiz Meram' hedefimizi artık ‘Tertemiz Meram, tertemiz bir şehir' anlayışıyla üst segmente taşıyoruz. Ayrıca sıfır atık çalışmalarımız tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde ilerliyor. Bir belediyenin en asli görevi temizliktir. Bu konuda iddialıyız ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Araçların tanıtımında personeliyle de sohbet eden Başkan Kavuş, direksiyon başına geçerek ye araçları test etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu