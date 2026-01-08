Konya’da fırtına okulun çatısını uçurdu! Araçlar zarar gördü

Konya'nın Taşkent ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, eğitim kurumlarında hasara neden oldu. Taşkent Muzaffer Özlen İlkokul ve Ortaokulu'nun çatısı, fırtınanın şiddetiyle yerinden koparak uçtu.

UÇAN ÇATI PARÇALARI ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Çatıdan kopan parçalar, okul çevresinde park halinde bulunan bazı araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması ise sevindirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI, ÇALIŞMALAR BEKLENİYOR

Taşkent Emniyet Amirliği ekipleri, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde ve okul çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların zarar görmemesi için tedbirler uyguladı. İlgili kurumların, hasar tespit çalışmalarının ardından onarım sürecini başlatması bekleniyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

(Meltem Aslan)

Kaynak: Haber Merkezi