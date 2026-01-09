GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

21 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 96 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan bir suçlunun yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Küçük yaştaki çocukları suça sürükledikleri belirlendi

Emniyet güçlerince yapılan incelemelerde, organize suç örgütü üyelerinin çalışma yöntemleri de deşifre edildi. Şüphelilerin; Genellikle yaşı küçük kişilerin örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletlerle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amaçlı tehdit eylemlerinde kullandıkları, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle örgüte üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

"Vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik"

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonlar sayesinde yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesinin önüne geçildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve operasyonda emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

