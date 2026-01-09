Başkan Kılca: Gazetecilik alelade bir meslek olmanın ötesinde bir sorumluluk nöbetidir

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Gazeteciliğin şehrin nabzını tutmak, iyiyi görünür kılmak olduğunu belirten Başkan Kılca, gazeteciliğin alelade bir meslek olmanın ötesinde bir sorumluluk nöbeti olduğunu ifade etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yayımladığı mesajla tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti

Başkan Kılca mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetecilik; sadece haber vermekten ibaret değildir. Gazetecilik; şehrin ve ülkenin nabzını tutmak, insanın derdine tercüman olmak, iyiyi görünür kılmak, yanlışı da nezaketle işaret edebilmektir. Dolayısıyla gazetecilik alelade bir meslek olmanın ötesinde bir sorumluluk nöbetidir.

Bizler Karatay Belediyesi olarak ilçemize hizmet ederken yapılan her işi, hemşehrilerimize ve Karataylılara olan bir vefa ve hizmet borcu olarak görüyoruz. Bu vefanın gereği de şeffaflıktır, hesap verebilirliktir, milletle aynı dili konuşabilmektir. İşte bu noktada basın; hemşehrilerimizle ve vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü köprülerden biridir. Belediyecilikte attığımız adımların, yaptığımız yatırımların, sosyal çalışmaların; doğru ve sağlıklı bir şekilde kamuoyuna ulaşmasında basın çalışanlarımızın emeği vardır.

Elbette basın özgürlüğü, demokrasimizin temel taşıdır. Ama bir o kadar da kıymetli olan; doğru bilgiye ulaşma hakkıdır. Dezenformasyonun hızlandığı bir çağda, doğruluğu önceleyen, hakkaniyeti gözeten, diline ve vicdanına sahip çıkan gazetecilik; her zamankinden daha değerli hale gelmiştir. Bu yüzden basın mensuplarımızın sorumluluğu oldukça büyüktür, emekleri bir hayli kıymetlidir.

Bu bakımdan tüm gazetecilerimizi ve basınımızın güzide temsilcilerini, ortaya koymuş oldukları gayret ve emeklerden dolayı tebrik ediyor; şehrimize ve ülkemize kattıkları değerden ötürü şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, vefat eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu