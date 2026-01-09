BİK’in 65. Yılı İstanbul’da düzenlenen etkinlikle kutlandı

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) 65. kuruluş yılı ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İstanbul'da kapsamlı bir program düzenlendi. Gün boyu süren etkinliğe Türkiye'nin 81 ilinden basın mensupları katıldı. ANMEG Vakfı'nı temsilen Mütevelli Nurettin Bay da İstanbul'daki programı takip edenler arasındaydı.

Programda, "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” başlığı altında paneller gerçekleştirildi İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay birer konuşma yaptı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay, kurumun bugün 2 binin üzerinde gazete ve internet haber sitesine hizmet verdiğini belirterek, 16 bölge müdürlüğü aracılığıyla 81 ilin yerel ve ulusal medyasını desteklediklerini söyledi. Çay, 2025 yılı içerisinde medya kuruluşlarına yaklaşık 6 milyar liralık ilan ve reklam desteği sağlandığını ifade etti.

"Gazetecisiz gazetecilik olmaz” diyen Çay, Türk Dil Kurumu'nun yılın kelimesi olarak seçtiği "dijital vicdan” kavramını da anlamlı bulduğunu vurguladı. Dijital mecralarda hiçbir sorumluluk almadan, yalnızca mesaj paylaşarak vicdan rahatlatma alışkanlığının günümüz toplumlarının önemli bir sorunu haline geldiğini kaydetti.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ise dijital dönüşümün haberciliğe en büyük katkısının "hız” olduğunu, ancak bu hızın bilgi doğruluğu konusunda ciddi riskler barındırdığını dile getirdi. Bu risklerin aşılmasında medya okuryazarlığının kritik rol oynadığını belirten Duran, algoritmalar ve yapay zekâ teknolojilerinin gazetecilik pratiğinde yeni sorun alanları oluşturduğuna dikkat çekti.

Duran, bu süreçte etik değerlere bağlı gazetecilerin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade ederek, "Gazetecilikte etik değerleri ve kamu yararını algoritmalara kurban etmemeliyiz” dedi. Dijital egemenliğin, millî egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Duran, konvansiyonel medyanın göz ardı edilmeden yeni gazetecilik süreçlerinin doğru okunması gerektiğini söyledi.

Programın sonunda Abdülkadir Çay ve Prof. Dr. Burhanettin Duran, etkinliğe katılan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

