Konya’daki stadyum kapatıldı: Çim yenilecek!

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ereğli Doğal Çim Yüzeyli Futbol Sahası'nın sentetik çime dönüştürülmesi ve 4 kulvarlı sentetik atletizm pisti yapımı kapsamında 8 Ocak 2026 tarihinde yükleniciye yer teslimi gerçekleştirdi.
Bu nedenle Ereğli Atatürk Stadyumu'nda sportif faaliyetler geçici olarak durdurulduğu ifade edilirken, projenin tamamlanmasının ardından tesisin daha modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşacağı vurgulandı.
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yapım çalışmaları süresince stadyumun kullanılamayacağını kamuoyuna duyurdu.
