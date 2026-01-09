GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Suç gelirlerini aklayan 44 şüpheli tutuklandı

Suç gelirlerini aklayan 44 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması“ suçunun önlemesine yönelik “Kapalıçarşı soruşturması“ kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 44’ü tutuklandı.

Başsavcılıkça yürütülen "Kapalıçarşı" ve "Venüs" dosyası kapsamındaki 4. dalga operasyonda yakalanan 70 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, ifadelerinin ardından şüphelilerden 53'ü hakkında tutuklama, 17'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasını talep etti.

Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Mal varlıkları donduruldu, araç ve taşınmazlara el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonun düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmaları için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da operasyon düzenlendiği kaydedilmişti.

Açıklamada, belirlenen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ile 8 iş yerine el konulduğu, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

