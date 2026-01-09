GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İran’da internet erişimi tamamen kesildi

Aralık ayı sonunda başlayan gösteriler, perşembe günü itibarıyla İran’ın 31 eyaletinin tamamına yayıldı. Başkent Tahran’ın yanı sıra Kirmanşah, Abadan, Tebriz ve Şiraz gibi büyük şehirlerde binlerce kişi sokaklara çıktı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) kuruluşu, protestoların başladığı günden bu yana en az 8'i çocuk olmak üzere 45 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Yerel kaynaklar ve resmi açıklamalar ise aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. İnsan hakları grupları, çarşamba gününün 13 can kaybıyla şimdiye kadarki "en kanlı gün" olduğunu belirtti.

Ekonomik kriz tetikleyici oldu

Protestoları tetikleyen ana unsur, İran riyalindeki ani değer kaybı ve temel gıda fiyatlarındaki aşırı artış oldu. Gıda fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 70'ten fazla, ilaç fiyatlarının ise yüzde 50 civarında arttığı belirtiliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göstericilere karşı "azami itidal" gösterilmesi ve diyaloğa önem verilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası tepkiler ve Trump'ın uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimini uyararak göstericilerin öldürülmeye devam edilmesi halinde Washington'ın "İran'ı çok sert vuracağını" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da İran makamlarının "aşırı güç kullanımını" kınadı.

Öte yandan, sürgündeki Veliaht Prens Rıza Pehlevi'nin kitlesel gösteri çağrısının ardından Tahran'da binlerce kişinin "Diktatöre ölüm" sloganlarıyla sokaklara döküldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

