Başkan Halil Bıçakçı: “Gazetecilik, Büyük Bir Sorumluluk ve Emektir’’
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Halil Bıçakçı, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.b
Kamuoyunun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşması için basın mensuplarının çoğu zaman zorlu koşullarda, büyük bir sorumlulukla görev yaptıklarına dikkat çeken Başkan Bıçakçı, gazeteciliğin toplumsal yaşamın sağlıklı işlemesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.
Özgür ve bağımsız basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Bıçakçı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Basın; yalnızca haber alma ihtiyacını karşılamakla kalmayan, aynı zamanda toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan, ortak aklı güçlendiren ve kamu vicdanını diri tutan çok kıymetli bir alandır. Günümüzde bilgiye erişim hızlanırken, doğru bilgi ile yanlış bilginin ayrıştırılması da her zamankinden daha kritik hâle gelmiştir. Bu noktada etik ilkelere bağlı, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan basın mensuplarımızın emeği takdire şayandır.
Konya'mızın ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayan; gece-gündüz demeden, zaman mefhumu gözetmeden çalışan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, aramızdan ayrılan basın mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.”
