Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.
Kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.
Kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap