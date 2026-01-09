GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Meteoroloji’den kritik uyarı: Dondurucu soğuklar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren hissedilir derecede düşeceğini belirterek, dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, pazartesi gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu mevsim normalleri civarına, hafta başıyla birlikte ise azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağış, pazartesi kar kapıda

Meteorolojik verilere göre, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış şeklinde başlayacak olan sistem, pazar günü akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek.

Pazartesi günü itibarıyla soğuk havanın tüm yurda yayılması beklenirken; başta Ankara, Eskişehir, Bolu ve Erzurum olmak üzere pek çok ilde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da "poyraz" ve soğuk hava etkili olacak

İstanbul'da hafta sonu kuvvetli sağanak yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların İstanbul'da Pazartesi günü tek haneli rakamlara düşeceği, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebileceği bildirildi.

Ankara'da termometreler sıfırın altını görecek

Başkent Ankara'da pazar günü başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren kar yağışına evrilmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Ankara'da gece sıcaklıklarının -5 ile -8 derecelere kadar düşeceği, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da şiddetli soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde halihazırda devam eden kar yağışlarının, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte etkisini artırması bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklarının -10 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

"Zirai don" ve "ulaşım" uyarısı

MGM, ülke genelinde beklenen ani sıcaklık düşüşüyle birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı belirtilerek, kar yağışı, buzlanma, zirai don ve zehirlenme risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

