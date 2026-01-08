Konya’nın sevilen muhatarına veda! Cenaze programı belli oldu

Bozkır ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi Muhtarı İsa Mert geçirdiği ani kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Sevilen muhtarın vefatı ailesi, yakınları ve tüm mahalle sakinlerini çok üzdü.
Bozkır Kaymakamlığından Başsağlığı Mesajı
Bozkır Kaymakamlığı, Muhtar Mert'in vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Bugün geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda aramızdan ayrılan Kayapınar Mahallesi Muhtarı İsa Mert'e Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Cenaze Programı Belli Oldu
Muhtar İsa Mert'in son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programı da belli oldu. Mert'in cenazesi, 09 Ocak Cuma günü Cuma namazını müteakip Kayapınar Mahalle Camisinden kaldırılarak mahalle mezarlığına defnedilecek.
