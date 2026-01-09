Başkan Altay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirme sorumluluğuyla hareket eden tüm basın yayın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle: "Basın mensupları kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirme sorumluluğuyla toplumsal hafızanın korunmasında ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Yerel ölçekte ise şehrin nabzını tutan, şehrin sesi ve vicdanı olan basın mensupları; vatandaş ile devlet arasında güçlü bir köprü vazifesi görmektedir. Bu sorumluluğu 156 yıldır büyük bir emek ve fedakârlıkla yerine getiren Konya basını; köklü geleneği, ilkeli yayın anlayışı ve şehrin ortak vicdanını yansıtan duruşuyla örnek konumdadır. Nitekim, gece gündüz demeden ve her şartta toplum yararını gözeterek görev yapan basın mensuplarımız; şehrimizin köklü mirasından aldığı şuurla hakikati doğru okuyup, yarını da aynı sorumlulukla ele alan bir tavırla Konya'nın gelişimine, toplumsal birlikteliğe ve demokratik kültüre katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle, 156 yıllık birikimiyle hakikatin peşinden giden, milletimize kararlılıkla hizmet eden başta Konya basın camiamız olmak üzere tüm basın mensuplarımıza gönülden teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın yayın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; tüm gazetecilere sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu