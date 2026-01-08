GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Meteoroloji’den Konya’ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

- Güncelleme Tarihi:

Meteoroloji'den Konya'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji yetkilileri, Konya ve çevre iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KONYA'NIN GÜNEY VE BATISINDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öğle saatlerinden sonra Konya'nın güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Taşkent, Güneysınır, Beyşehir, Hadim, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde yağışların yer yer 21-50 kg/m² arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

1600 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bildirildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR, BUZLANMA VE TİPİ RİSKİ

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi risklerin yanı sıra özellikle Konya–Antalya yolu Alacabel Mevkii başta olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma ve tipi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Rüzgârın hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 km/saate ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Fırtınayla birlikte çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile kar örtüsü bulunan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

