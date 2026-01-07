GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
2026 yılı belediye başkanı maaşları belli oldu

Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından il ve ilçelere göre belediye başkanı maaşları belli oldu. Buna göre belediye başkanları, ocak ayı itibarıyla 2026 yılının ilk zamlı maaşlarını almış olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, aylık enflasyon yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.

Açıklanan veriler doğrultusunda, milyonlarca vatandaşın maaşlarını ilgilendiren ocak ayı zam oranları da netleşmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,60 ZAM

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı.

Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu.

Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞI BELLİ OLDU

2026 yılı itibarıyla belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları belediyelerin nüfusuna ve statüsüne göre belli oldu.

2 milyondan fazla nüfusu olan büyükşehir belediye başkanı 279 bin 921 TL, 1 milyon ile 2 milyon arasında nüfusu olan büyükşehir belediye başkanı 235 bin 931 TL, büyükşehir ilçe belediye başkanı da 199 bin TL maaş alacak.

İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI

250-500 bin arası nüfusa sahip il belediye başkanı 175 bin 248 TL, 100 ile 250 bin nüfusa sahip İl belediye Başkanı 151 bin TL maaş alacak.

10-50 bin nüfusa sahip ilçe belediye başkanı 112 bin TL, 500-100 bin arası nüfusa sahip ilçe belediye başkanı da 135 bin TL maaş alacak. 

2026 TEMMUZ AYINA KADAR GEÇERLİ

Buna göre belediye başkanları, ocak ayı itibarıyla 2026 yılının ilk zamlı maaşlarını almış olacak.

Maaşlar, 2026 yılının Temmuz ayına kadar geçerli olacaktır.

EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANLARI MAAŞ ALMAYA DEVAM ETTİ

2026 yılında emekli belediye başkanları da maaş haklarını sürdürecek.

Emekli maaşları, SGK veya Bağ-Kur kapsamında emeklilik türüne göre değişiklik gösteriyor.

Aktif görevdeki başkan maaşlarıyla ilişkilendirilen katsayılar sayesinde emekli başkanlar, görevdeki başkanlara yakın bir maaş seviyesinde gelir elde etmeye devam edecek. 

Kaynak: AA

