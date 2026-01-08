Konyaspor Craiova maçıyla sezon hazırlıklarını sürdürdü

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Konyaspor, burada Romanya’nın Universitatea Craiova takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Yeşil-beyazlılar her iki yarıya da farklı 11’lerle çıkarken; burada kendisini tarttı.
Konyaspor kendisini tarttı. Devre arası hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde kampta değerlendiren yeşil-beyazlılar; burada Romanya ekiplerinden Universitatea Craiova ile hazırlık maçına çıktı. Yeşil-beyazlılar iki yarıda farklı 11'lerle sahaya çıkarken, müsabakadan da 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
İdeal 11 ilk yarıda çıktı
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sezonun kalan bölümü için düşündüğü ideal 11'ini maçın ilk yarısında sahaya sürdü. Yeşil-beyazlıların kalesinde Bahadır Han Güngördü, Yhoan Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı ve Guilherme Sitya, 2'li ön liberoda Marko Jevtovic ile Morten Bjørlo, 3'lü orta alanda Tunahan Taşçı, Kaan Akyazı ve Jackson Muleka, ileri uçta ise Umut Nayir forma şansı buldu.
Alternatif 11 ikinci yarı sahada
Anadolu Kartalı'nın alternatif 11'i ise maçın ikinci yarısında boy gösterdi. Yeşil-beyazlıların kalesinde Deniz Ertaş, savunma 4'lüsünde İsmail Esat Buğa, Adil Demirbağ, Yasir Subaşı ve Arif Boşluk, tekli ön liberoda Jinho Jo, 4'lü orta alanda Morten Bjørlo, Sander Svendsen, Muzaffer Utku Eriş ve Enis Bardhi, tekli fovet hattında ise Melih Bostan'a forma şansı verdi. Kadro oyun içinde birçok kez mevkisel olarak değişiklikler yaşadı.
