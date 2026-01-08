GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

ChatGPT’den tavsiye istedi hayatını kaybetti

ChatGPT’den tavsiye istedi hayatını kaybetti
California’da yaşayan 19 yaşındaki psikoloji öğrencisi Sam Nelson, ChatGPT’den aldığı tehlikeli madde karışımı tavsiyeleri sonrasında hayatını kaybetti.

Annesi Layla Turner-Scott tarafından paylaşılan 18 aylık sohbet geçmişine göre, yapay zeka sistemi genci çeşitli maddeleri karıştırması konusunda yönlendirerek bu işlemlerin "güvenli" olduğu konusunda güvence verdi.

Madde kullanımı ve tehlikeli yönlendirmeler

Nelson'ın sohbet geçmişi, ChatGPT'nin madde kullanımı konusunda son derece riskli tavsiyelerde bulunduğunu gösteriyor:

Genç, opioid benzeri etkileri olan kratom ile kaygı önleyici Xanax'ı birleştirmek için yapay zekadan yardım istedi.

Bot, Nelson halihazırda 15 gram kratom almışken, ortaya çıkan mide bulantısını yatıştırmak için Xanax kullanabileceğini söyledi ve dozaj önerisinde bulundu.

26 Mayıs'ta yapılan bir görüşmede bot, gencin daha yoğun halüsinasyonlar görmesi için öksürük şurubu dozunu iki katına çıkarmasını önerdi.

Toksikoloji sonuçları ve ölüm nedeni

Sam Nelson, 31 Mayıs tarihinde yatak odasında annesi tarafından ölü bulundu. İki hafta sonra çıkan toksikoloji raporu, ölüm nedeninin alkol, Xanax ve kratomun ölümcül kombinasyonu olduğunu doğruladı.

Bu karışımın merkezi sinir sistemini aşırı derecede baskılayarak boğulmaya (asfiksi) yol açtığı tespit edildi.

OpenAI'dan açıklama

Sam'in annesi Turner-Scott, oğlunun ölümünü anlamak için internet geçmişini inceleyerek 40 saat harcadığını belirtti.

Geliştirici şirket OpenAI ise olayı "trajik bir durum" olarak nitelendirerek ailenin acısını paylaştıklarını ifade eden kısa bir açıklama yaptı.

Bu olay, yapay zeka sistemlerinin güvenlik bariyerlerinin ne kadar kolay aşılabileceği ve sağlık/madde kullanımı konularındaki tehlikeli doğruluk payı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

