Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası: "Saat Dokuz Ekranda Yokuz''

Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası: “Saat Dokuz Ekranda Yokuz’’
Yeşilay, dijitalleşmenin hızla artması ve ekran karşısında geçirilen sürenin her geçen gün daha da yükselmesi nedeniyle yeni bir farkındalık kampanyası başlattı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, "Saat Dokuz, Ekranda Yokuz" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında her akşam 21.00 ve 21.30 saatleri arasında tüm Türkiye'ye ekrana 30 dakika ara verme çağrısı yapılıyor. Bu çağrıyla herkes, her akşam yalnızca 30 dakikalığına ekranlardan uzaklaşıp hayata, sevdiklerine ve kendilerine vakit ayırmaya davet ediliyor.

Sosyal medya, televizyon ve dijital cihaz kullanımının en yoğun olduğu bu saatlerde, kişilerin ekranlardan uzaklaşarak zihinsel olarak dinlenmeleri, aileleri ve çevreleriyle daha nitelikli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

Kampanya Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak

Bu 30 dakikalık zaman diliminde kitap okuma, aile sohbetleri, zeka oyunları, spor ve sanat faaliyetleri gibi sağlıklı ve üretken alternatifler teşvik ediliyor.

Yeşilay Genel Merkezi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi (REHAB) ve Türkiye genelindeki Yeşilay şubelerinin öncülüğünde yürütülecek kampanya kapsamında hazırlanacak afişler ve tanıtım materyalleri, açık hava mecralarında da yayımlanarak kamuoyunun dikkatine sunulacak.

Dijital mecralarda sağlıklı kullanım farkındalığının güçlenmesine katkı sunacak bu çalışmayla, özellikle çocuklar, gençler ve ailelerde dijital denge bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

