Terör örgütü SDG’ye Halep’te operasyon başlıyor

Suriye ordusu saat 13.30’dan itibaren terör örgütü SDG mevzilerine nokta atışı başlayacak.
Suriye ordusu, Halep'te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlayacağını duyurdu. Bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ordu, sivillerden SDG'ye ait tüm mevzilerden uzak durmalarını istedi.
Halep'teki çatışmalar
Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan terör örgütü SDG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.
Suriye ordusu da SDG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.
Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.
Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.
Terör örgütü SDG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.
