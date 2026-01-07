GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

KONYA HAVA DURUMU | Konya’ya yağışlı hava uyarısı: Kar ve yağmur geliyor

- Güncelleme Tarihi:

KONYA HAVA DURUMU | Konya'ya yağışlı hava uyarısı: Kar ve yağmur geliyor

Konya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları önemli ölçüde değişiyor. Yağmurla başlayacak olan sistem, cuma günü kar yağışına dönüşürken sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacak.

BAZI İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞMUR

8 Ocak Perşembe günü Konya'nın bazı ilçelerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Diğer ilçelerde ise yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KAR GELİYOR SICAKLIK 10 DERECE DÜŞÜYOR

9 Ocak Cuma günü itibarıyla yağışların kara dönmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düşeceği bildirildi. Soğuk hava ve kar nedeniyle ulaşımda aksamalar ile buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.

PAZAR GÜNÜ YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR

11 Ocak Pazar günü ise Konya genelinde yeniden yağışlı hava etkili olacak. Uzmanlar, değişken hava koşulları nedeniyle vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 

