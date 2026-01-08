Denizle kara birleşti: İşletmeler sular altında kaldı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası hayatı felç etti. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı gözde tatil bölgesi Altınoluk'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktığı bölgede oluşan dev dalgalar, sahil şeridini aştı.
Denizin taşması sonucu kordon boyunda bulunan yürüyüş yolları ve çok sayıda turistik işletme sular altında kaldı. İş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bölge sakinleri ve işletmeciler, suların tahliye edilmesi için yetkililerden yardım isterken, ekiplerin bir an önce bölgeye müdahale etmesini talep etti. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”